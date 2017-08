Kaffrine, 18 août (APS) – La commune de Kaffrine a abrité, vendredi, un atelier de réflexion sur les activités d’informations en rapport avec le changement climatique et le développement à la base, a constaté l’APS.



La rencontre a été organisée par la plateforme de dialogue "Science-politique sur l’adaptation de l’agriculture et de la sécurité alimentaire au changement climatique (CCASA)" de Kaffrine.



Cette structure regroupe des chefs de service, des élus locaux, des organisations paysannes, des journalistes et des autorités administratives.



"Cet atelier nous a permis d’échanger sur les activités d’informations pertinentes en rapport avec la viabilité, le changement climatique et le développement à la base", a expliqué le préfet de Kaffrine, Mame Less Cabou, membre de la plateforme .



Selon l’autorité administrative, l’information climatique "permet à la personne de toujours prendre la bonne décision".



"Les informations climatiques permettraient surtout aux producteurs et aux décideurs d’être au courant de ce qui est prévu et de savoir le régime pluviométrique attendu pour planifier la date des semis et ou mener des opérations culturales adaptées", a-t-il dit.



Il a en outre invité l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) à faire des prévisions climatiques annuelles afin de permettre aux décideurs de "pouvoir prendre des décisions".



Pour la représentante des organisations paysannes, Adja Aïssatou Ndao, l’utilisation des informations climatiques produites par l’ANACIM a permis aux paysans de Kaffrine de faire "un bon choix" dans la pratique culturale.



"Les paysans de Kaffrine sont satisfaits des informations climatiques produites par l’ANACIM. Avec ces informations, nous sommes toujours au courant du régime pluviométrique attendu", a-t-elle salué.



Ces informations leur permettent d’avoir "un résultat satisfaisant" sur le rendement et la productivité.