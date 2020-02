Kaolack, 21 fév (APS) - Le Conseil départemental de Kaolack a lancé jeudi, une plateforme des ambassadeurs du climat dans le but lutter contre les effets du réchauffement climatique dans cette localité du centre du pays, a constaté l’APS.

"Ces ambassadeurs vont travailler sur la base d’une feuille de route, la première étape est l’engagement et la mobilisation des acteurs", a précisé le président du Conseil départemental, Baba Ndiaye.

Selon lui, ces ambassadeurs seront appuyés par des collaborateurs Allemands mis à la disposition du Conseil dans le cadre d’un partenariat avec la commune d’OSTERODE, représenté par son maire Jeans Augat.

M. Ndiaye a indiqué que les parties prenantes vont œuvrer dans le reboisement et la sensibilisation et mener aussi "des études pour faire face au péril plastique qui constitue un véritable problème à Kaolack".

"Les ambassadeurs de cette plateforme sont bien ciblés", a-t-il fait savoir, saluant "la présence massive" des religieux et des membres des associations et organisations de jeunesse notamment le Conseil régional de la jeunesse, les services techniques et réseaux des femmes, etc.