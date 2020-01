Kolda, 17 janv (APS) – Un atelier de formation sur une gestion durable des déchets solides à l’intention d’acteurs locaux s’est achevé vendredi à Kolda, la capitale du Fouladou (sud), a constaté l’APS.



Les participants issus d’organisation communautaires de base et de collectivités territoriales ont notamment été initiés aux stratégies permettant une mise en œuvre de plans de gestion des déchets solides, a appris l’APS des organisateurs.



La formation est à l’initiative de l’Agence régionale de développement (ARD) de Kolda en collaboration avec l’Institut hollandais de l’eau.



’’Dans le contexte sénégalais de décentralisation de la gestion des déchets, la formation a pour objectif de faire acquérir aux participants, sélectionnés parmi les répondants environnement des municipalités, les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à une gestion durable des déchets’’, a assuré Fadel Kébé, un des consultants du projet.



’’Les participants seront en mesure de disséminer les connaissances et bonnes pratiques acquises à cette formation, au sein de la population et de sphères d’influence’’, a souligné Abdoul Hanne, directeur de l’ARD de Kolda.



