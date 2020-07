Kolda, 16 juil (APS) - La mairie de Kolda (sud) a entamé le curage de ses caniveaux d’évacuation des eaux pluviales, une initiative doublée d’une opération d’élagage des arbres, pour réduire les risques d’inondation et renforcer la sécurité de la ville.

Le curage des caniveaux entamé jeudi concerne tous les systèmes de drainage des eaux de pluie de la ville et sera complété par une opération d’élagage des arbres.

‘’Nous avons engagé les opérations de curage des caniveaux, des opérations menées chaque année en début d’hivernage pour rendre plus fluide le passage des eaux de ruissellement et éviter les inondations dans certains quartiers de la commune’’, a expliqué Bouraima Diao, le secrétaire municipal de Kolda.

‘’Comme vous le constatez, dans certains quartiers, nous avons commencé à couper des arbres qui sont des risques pour les populations. Après les premières pluies, les dégâts causés par des arbres déracinés par les orages étaient importants dans certains quartiers’’, a-t-il ajouté.

Au regard de cette situation, le maire Abdoulaye Bibi Baldé ‘’nous demande de sécuriser les populations’’ en élaguant ‘’les arbres qui constituent un danger’’ pour elles, a poursuivi Bouraima Diao.

La mairie compte en outre réhabiliter l’hôtel de ville, en raison notamment de fissures décelées dans cet édifice, selon le secrétaire municipal.

‘’Le maire a également pris l’engagement de démarrer des travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville, qui était dans une situation d’insécurité pour non seulement les travailleurs mais pour tous les usagers’’, à cause des ‘’fissures’’ et d’un ‘’problème’’ lié aux installations électriques, a dit Bouraima Diao.

Le maire veut lever les risques liés à cette situation, a-t-il insisté, exhortant les populations au respect des mesures d’hygiène et d’assainissement en évitant de jeter des ordures dans les caniveaux.