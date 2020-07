Dakar, 25 juil (APS) – Au cours des prochaines 24 heures, des activités pluvio-orageuses sont prévues sur les localités Sud et Centre-sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda, Bakel, Kaffrine et probablement Kaolack et Fatick) du pays, annonce l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





Dans un bulletin météo reçu à l’APS, les prévisionnistes renseignent qu’’’un ciel nuageux à couvert prédominera’’.





Le temps chaud sera légèrement ressenti sur le pays avec des températures maximales qui varieront entre 34 et 37 ° C, ajoutent-ils.





Aussi, les visibilités seront globalement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.