Dakar, 10 juil (APS) – L’Agence de la météorologie nationale prévoit au cours des prochaines 24 heures, des orages et pluies sur les localités du Sud-est du pays avec une possibilité d’extension aux régions du Sud et du Centre-sud.



Au cours des prochaines 24h, des orages et pluies sont attendus sur les localités Sud-est du territoire avec des risques d’extension sur les régions Sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Cap-skirring), Est (Bakel, Tambacounda,) et Centre-sud (Kaffrine, Koungheul), rapporte un bulletin de prévision à courte échéance transmis à l’APS.

Le document de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) indique qu’ailleurs un temps passagèrement nuageux à ensoleillé allait prédominer au cours des prochaines 24 heures.



La chaleur sera de mise sur le pays, surtout dans la zone Nord-Est et Centre où les températures journalières oscilleront entre 36°Cà Kaolack et 40°Cà Bakel et Matam, fait savoir l’ANACIM.

Elle assure que les visibilités seront généralement bonnes, tandis que les vents dominants, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Nord-ouest à Sud-ouest.

