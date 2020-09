Dakar, 4 sept (APS) - Au cours des prochaines 24 et 48 heures, des pluies et orages d’intensité variable sont prévus par endroit sur la majeure partie du territoire, annonce l’agence nationale de l’aviation civile et de météorologie (ANACIM).





Toutefois, précise la même source, à partir de la nuit du dimanche, les activités pluvio-orageuses se limiteront sur les régions sud et centre-sud avec quelques risques sur les localités Nord-est.





Les prévisionnistes de la météo notent aussi qu’une légère baisse des températures sera notée au cours des prochaines 72 heures sur la quasi-totalité du pays.





‘’Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées’’, ajoutent-ils.