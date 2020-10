Dakar,29 oct (APS)- Une houle dangereuse pouvant atteindre ou dépasser 2.5 mères est attendue, sur la Grande Côte, Dakar et au large de la Petite Côte vendredi à partir de 9 heures, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Dans un bulletin spécial parvenu à l’APS, la structure souligne que cette houle prévaudra jusqu’au lendemain (samedi) à 12 heures.



L’ANACIM annonce dans le même temps un vent fort de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 40 Km/h sur la Grande Côte et Dakar vendredi à partir de 12 heures.





