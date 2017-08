Dakar, 19 août (APS) - Un ciel ensoleillé prédominera sur la majeure partie du pays, toutefois à partir de cette nuit du samedi les conditions météorologiques seront favorables à l’occurrence d’amas nuageux pouvant occasionner des orages et des pluies sur le sud et l’est du territoire.





Selon le bulletin quotidien de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) parvenu à l’APS, "ces amas nuageux évolueront progressivement le dimanche pour intéresser quasiment tout le territoire".



Les prévisionnistes météo font remarquer que la sensation de chaleur sera ressentie sur le pays avec des températures diurnes maximales qui tourneront autour de 38°C au nord-est du territoire. Ailleurs les températures varieront entre 31° à Dakar et 35°C à Diourbel.

Les visibilités seront généralement bonnes et les vents dominants seront de secteur Sud et d’intensité faible à modérée, estiment-ils.