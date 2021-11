Dakar, 11 nov (APS) - La mise en œuvre de l’article 6 de l’Accord de Paris sur le climat, doit constituer une source de solutions devant accroître l’ambition pour l’atténuation du changement climatique, a affirmé le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.

Elle doit en même temps répondre aux recommandations du Groupe intergouvernemental des experts sur l’évolution du climat (GIEC), a ajouté le ministre, au cours d’une réunion ministérielle de haut niveau sur l’action en faveur de l’adaptation au changement climatique, organisé à Glasgow, à l’occasion de la Cop26.

‘’Elle peut aussi procurer une source de financement durable pour l’adaptation, le transfert de technologies et le renforcement de capacités si nous acceptons d’appliquer un partage équitable des revenus issus des transactions sur tous les mécanismes du marché carbone’’, a-t-il poursuivi, dans un discours dont copie est parvenue à l’APS.

Abdou Karim Sall, qui assure la présidence de la Conférence des ministres africains en charge de l’environnement, souligne que ‘’le Sénégal se réjouit des différents programmes en cours dans ce domaine et appelle à leur amplification ‘’.

‘’Nous avons l’obligation de maintenir la dynamique collective et l’esprit de solidarité qui fonde l’Accord de Paris’’, a-t-il rappelé. Il assure que ‘’le Sénégal reconnaît que l’atténuation est la clé de voûte du dispositif de lutte contre les changements climatiques, mais estime que la prise en charge adéquate de l’adaptation reste une condition sine qua none si nous voulons atteindre l’objectif commun que nous nous sommes fixés’’.

Il a toutefois rappelé que le pays a fait le choix de renforcer sa trajectoire de développement sobre en carbone et résiliente au changement climatique. Pour ce faire, il a mis en avant le mix énergétique avec le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables ainsi que l’utilisation optimale du gaz naturel à la place du charbon, tel que décliné dans la contribution déterminée nationale (CDN).

Cette action en faveur du climat est d’autant plus urgente que les données scientifiques ont montré un retard important dans le déploiement des efforts nécessaires pour atteindre l’objectif de limitation de la hausse de la température du globe, a-t-il souligné.

Il relève que les évènements climatiques extrêmes deviennent de plus en plus récurrents et dévastateurs. Leur répartition géographique montre qu’ils n’épargnent aucun continent, aucun pays.

Cette nouvelle dynamique requiert un transfert de technologies pour accompagner la promotion des énergies propres. ‘’Seuls l’engagement et la détermination doivent guider notre action, la détermination du Sénégal à poursuivre les efforts pour venir à bout du péril climatique qui n’épargne aucune nation’’, a-t-il souligné.