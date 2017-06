Kaffrine, 18 juin (APS) – La région de Kaffrine devrait enregistrer ses premières pluies à la fin du mois de juin, a révélé samedi Diabel Ndiaye, ingénieur agro-météorologue à l’ANACIM.



‘’Dans la dernière décade du mois juin jusqu’au premier jour du mois de juillet, on s’attend à une installation de l’hivernage à Kaffrine’’, a-t-il déclaré, en marge d’un atelier de formation axé sur l’utilisation des informations climatiques produites par l’ANACIM par les producteurs.



Il a indiqué que les prévisions de l’ANACIM pour l’hivernage 2016 s’étaient révélées exactes. ‘’L’année dernière, on avait donné cette prévision pour la première décade du mois de juillet jusqu’à mis juillet et quand on a évalué, on s’est rendu compte que nous étions dans la fourchette’’, s’est-il félicité.



‘’D’ici à la fin du mois de juin, son s’attend à une installation des premières pluies de l’hivernage 2017-2018 à Kaffrine’’, a insisté M. Ndiaye. Mais selon lui, il n’est pas évidant que ces pluies soient utiles.



‘’Ce n’est pas tellement évidant que ces premières pluies à Kaffrine soient utiles, mais nous demandons aux producteurs de se rapprocher de la prévision météorologique après cette pluie afin de voir s’il y a une chance d’avoir une pluie dans les prochains jours pour pouvoir faire leur semis’’, a-t-il conclu.