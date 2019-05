Kéniéba (Mali), 8 mai (APS) - Deux jeunes maliens évoluant dans le milieu de l’orpaillage se disent conscients des dangers encourus par le fleuve Sénégal du fait de cette pratique mais ne trouvent aucune activité alternative.

Boubacar Doumbia et Idrissa Traoré, frappés par le chômage après l’obtention de leur diplôme en comptabilité, confient avoir embrassé ce métier pour satisfaire les besoins de leurs failles.

Tous les deux ont été trouvés en pleine activité ce mercredi à Djidieng Barrage par la mission dirigée par le haut-commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) en croisade contre les mauvaises pratiques de l’orpaillage.

Le haut-commissaire de l’OMVS, Ahmed Diane Semega, a relevé mardi à Kédougou (est), "l’extrême urgence" de protéger ce cours d’eau contre la mauvaise pratique de l’orpaillage.

"J’ai le sentiment d’une extrême urgence sans jouer à l’alarmisme car ce fleuve est dans un état de mort presque clinique", a dit M.



Semega, plaidant pour l’application de la charte des eaux de l’OMVS pour assurer l’avenir du fleuve Sénégal après une visite à Doiba dans le département de Sararaya qui abrite un site artisanal d’orpaillage.

"J’ai été amené à travailler dans ce milieu après la perte de mon premier emploi chez des australiens qui ont été obligés de rentrer avec la crise malienne", dit Boubacar qui exerçait le métier de comptable.

Par la suite, ajoute-il, "j’ai tenté l’aventure en Angola et ailleurs sur le continent mais cela n’a pas marché et je suis revenu au pays pour me lancer dans cette activité qui me permet de nourrir ma famille restée à Bamako".

Idrissa est également sorti de l’université comme comptable mais n’a pas eu de boulot et a été presque forcé de se lancer dans cette activité qui, reconnait-il, nourrit son homme.

"Tant bien que mal nous nous en sortons et tu peux te retrouver avec 300 g d’or ou 1 kg selon votre chance", souligne Idrissa, avouant que "tout dépend de la chance car comme l’affirme son camarade "tu peux aussi rester trois à quatre mois sans rien trouver".

Ils reconnaissent avoir eu des échos des problèmes que peut causer cette pratique de l’orpaillage avec l’utilisation de produits néfastes en l’occurrence le mercure et le cyanure ainsi que les barges qui affectent le fonctionnement normal du cours d’eau.

Seulement pour se dédouaner Boubacar souligne que pour son cas "l’eau n’est pas reversée sur le fleuve", à l’image de ce que font ces dizaines d’orpailleurs de tous les âges et sexes.

Leur dénominateur commun est ce souhait de trouver une alternative pour cesser cette activité dangereuse pour l’avenir des populations du bassin du fleuve exposées aux maladies et au risque d’une mort certaine de ce cours d’eau.