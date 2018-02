Dakar, 28 fév (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que la chaleur diurne "sera davantage ressentie" et se maintiendra dans les régions de l’intérieur du Sénégal au cours des prochaines heures, à partir de mercredi midi, les températures devant rester relativement clémentes sur le littoral.



"La chaleur diurne sera davantage ressentie à l’intérieur du pays où les températures maximales varieront entre 36°C à Kaolack et 40°C à Kédougou", avance l’ANACIM dans ses prévisions pour les prochaines 24 heures.





Sur les régions proches du littoral, "le temps sera relativement clément. La fraîcheur nocturne et matinale restera moins sensible sur l’ensemble du territoire avec des minima de températures qui oscilleront entre 17° et 27° C", écrit-elle.





"Au cours des prochaines 72 heures, le ciel sera plutôt dégagé sur la majeure partie du territoire", mais "des passages nuageux seront notés par endroits", annoncent les prévisionnistes météo.





"En raison d’une hausse progressive des températures journalières, la sensation de chaleur restera de mise sur le pays notamment sur les régions de l’intérieur", ajoutent-ils, précisant que la sensation de fraîcheur nocturne et matinale sera dans le même temps "moins marquée".