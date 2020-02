Dakar, 5 fév (APS) - La chaleur persistera sur la majeure partie du pays, notamment les régions Sud et Est où les températures maximales varieront entre 36° et 41°C, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANCIM).



La fraicheur nocturne et matinale sera moins ressentie sur la majeure partie du territoire avec des températures minimales qui seront comprises entre 14°C et 23°C, indique un bulletin de prévision de la structure reçu à l’APS.

Les visibilités seront globalement bonnes, tandis que les vents seront de secteur Nord-est à Est et d’intensités faibles à modérées, fait savoir la même source.

