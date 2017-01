Kaolack, 9 déc (APS) - La mairie de Kaolack (centre) a distribué lundi du matériel de nettoiement d’une valeur de 60 millions de francs CFA aux 45 quartiers de la commune, a appris l’APS auprès du conseil municipal. "Le matériel a été acquis grâce à un apport de 40 millions de francs CFA du budget participatif de la mairie et de 20 millions de francs CFA du ministère de l’Environnement et du Développement durable. Il comprend des charrettes, des gants, des bottes, des brouettes, des râteaux, etc." a précisé la maire Mariama Sarr lors de la distribution des équipements. "La volonté du conseil municipal de Kaolack est d’accompagner les quartiers dans l’élaboration de leur plan de développement", a assuré Mme Sarr, en présence des conseillers municipaux et des délégués des quartiers bénéficiaires. Elle a demandé aux habitants de la commune de nettoyer leur quartier "tous les dimanches, avec le soutien de la mairie". Mariama Sarr, par ailleurs ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, a aussi suggéré aux quartiers non encore bénéficiaires de ces équipements de mettre en place des conseils consultatifs, pour bénéficier de ce matériel de nettoiement.