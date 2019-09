Dakar, 8 sept (APS) - Des pluies parties de l’axe Dakar-Casamance vont toucher les régions sud et centre-est du Sénégal dimanche dans l’après-midi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





"Des pluies seront notées sur la façade ouest notamment l’axe Dakar Casamance au cours de la journée ; à partir de cette fin d’après-midi (dimanche), des activités pluvieuses intéresseront les régions Sud et Centre-est du pays", rapporte l’ANACIM dans un bulletin, précisant qu’au nord du pays, "un ciel nuageux à couvert prédominera".





Selon les prévisionnistes météo, la sensation de chaleur "sera moins marquée sur la quasi-totalité du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 32 et 41° C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée".