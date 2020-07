Dakar, 14 juil (APS) - Les prochaines 24 heures seront marquées par des manifestations pluvio-orageuses sur le territoire sénégalais à partir de mardi midi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), les prévisionnistes tablant ensuite sur de "fortes activités convectives" devant déborder à partir des deux Guinées voisines vers le sud-ouest et centre-ouest du Sénégal.



"Au courant des prochaines 24h, les conditions resteront encore favorables à des manifestations pluvioorageuses sur l’extrême sud du pays. Sur le reste du territoire, le ciel restera nuageux à passagèrement nuageux par endroits", indique l’ANACIM dans un bulletin parvenu à l’APS.

Elle note que pendant cette période, la chaleur sera "moins sensible sur le pays et les températures maximales de la journée oscilleront entre 30°C à Cap-Skirring et 40°C à Podor", avec des visibilités "globalement bonnes" et des vents "de secteur ouest à sud-ouest et d’intensités faibles à modérées".



"A partir des prochaines 48h, indiquent par ailleurs les prévisionnistes météo, de fortes activités convectives intéresseront les Guinées voisines et déborderont vers le Sud-ouest et Centre-ouest du pays".

"Cette situation se maintiendra en fin d’échéance sur la même région avec une extension vers les localités de Dakar", écrivent-ils, ajoutant toutefois que la façade est du territoire sénégalais "restera aussi sujette à des manifestations pluvio-orageuses en fin de validité".

"Une tendance à la baisse des températures maximales sera notée sur l’ensemble du pays", signale l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie.