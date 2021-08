Dakar, 17 août (APS) - La quasi-totalité du pays devrait être touchée par des orages et des pluies tard dans la nuit et dans la journée de mercredi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





‘’Des manifestations pluvio-orageuses aborderont l’Est, le Sud-est et le Nord du pays dès le début de la soirée et évolueront progressivement vers l’Ouest, intéressant la quasi-totalité du territoire tard dans la nuit et dans la journée du mercredi’’, indique-t-elle dans une prévision à courte échéance pour les prochaines 24 heures.





Les températures devraient connaître une légère baisse au cours de la journée, en raison de la forte couverture nuageuse.





‘’Toutefois, la chaleur sera légèrement ressentie et les températures varieront entre 30°C à Dakar et 36°C à Podor.’’

Les prévisionnistes tablent sur des visibilités généralement bonnes et des vents d’intensité faible à modérée qui seront de secteur sud-ouest.