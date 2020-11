Dakar, 11 nov (APS) – Le groupe Sonatel annonce avoir planté, en collaboration avec l’association "Nébéday" et les populations locales, 30.000 propagules dans la réserve naturelle communautaire de Palmarin (Fatick) et l’aire marine protégée de Joal (Mbour).



Un communiqué transmis à l’APS informe que cette activité de reboisement qui entre dans le cadre de l’opération "1.000.000 d’arbres" initiée pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences néfastes sur l’environnement s’est déroulée en octobre.



L’évènement a mobilisé 110 planteurs dont des femmes des GIE "Martyr" de Palmarin et "Mbogga Yaay" de Joal, de jeunes volontaires, des membres du comité de gestion de la réserve naturelle communautaire et des agents de Sonatel et de "Nébéday", renseigne la source.



Elle ajoute qu’"en 5 ans de collaboration avec l’association ‘Nébéday’, la Sonatel a aidé à planter 103.300 palétuviers dont 10.000 en 2016, 21.200 en 2017, 16.800 en 2018 et 25.300 en 2019".



Ce reboisement vient renforcer la série de mesures initiées par le Groupe Sonatel allant dans le sens de créer une conscience environnementale auprès des populations par l’éducation et la sensibilisation sur l’importance de la protection de l’environnement, et de la préservation de la biodiversité, lit-on dans le communiqué.