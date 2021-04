Dakar, 8 avr (APS) - Un projet d’irrigation solaire pour une agriculture intelligente face au climat dans la vallée du fleuve Sénégal a été lancé ce jeudi à l’initiative de l’institut mondial de la croissance verte (GGGI).



Ce projet d’irrigation solaire ’’très ambitieux, pourra concourir à la souveraineté alimentaire inscrit dans le PAP2A (Plan d’actions prioritaires, accéléré et ajusté PAP2 A), dans le volet agricole’’, a déclaré Pape Malick Ndao, secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural.



Le projet d’une durée de trois ans est financé pour un coût global de 3,2 millions de dollars dont, 2,9 millions du Fonds de développement de Qatar et 340 mille dollars de co-contributions.



’’Nous avons des acteurs engagés comme le représentant de l’institut mondial de la croissance verte (GGGI), la SAED, avec son expérience avérée dans la vallée du fleuve Sénégal, en matière de riziculture, la Banque agricole, un partenaire privilégié et le FONSIS, en termes d’investissements’’, a t-il souligné.



’’Nous avons pensé, au lendemain de cette pandémie et autour du PAP2A, à la recherche de souveraineté alimentaire qui s’appuie sur trois volets : la maitrise de l’eau, les aménagements hydro agricoles mais également l’apport du secteur privé’’, a fait observer M. Ndao.



Selon lui, c’est dans ce cadre, qu’il faut placer le projet d’irrigation agricole solaire qui viendra appuyer les producteurs dans les stations de pompage lesquelles ont un coût exorbitant.



Ainsi, a-t-il souligné, ’’le solaire va entrer en place et permettra à ces producteurs d’éviter tous ces coûts qui renforcent la production et participent à une augmentation de la production agricole, au niveau du fleuve’’.



’’Nous nous sommes dits que c’est un projet pilote, mais il faut rapidement aller à la mise à l’échelle c’est-à-dire, le faire un peu partout au Sénégal par exemple au niveau de l’Anambé (Kolda), dans les autres localités du pays’’, a suggéré le secrétaire général.