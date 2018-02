Dakar, 26 fev (APS) – Le Conseil national de concertation et coopération des ruraux (CNCR) et l’ONG GRET ont procédé lundi à Médina Yoro Foula (sud) au lancement d’un projet commun "citoyens et organisations locales mobilisées pour un meilleur usage des ressources naturelles".

"L’objectif général de ce projet est de promouvoir une citoyenneté environnementale active par la participation des communautés locales à la gouvernance responsable des forêts au Sénégal", indique un communiqué transmis à l’APS.

Le document note que "depuis une dizaine d’années, le couvert ligneux au Sénégal a connu une baisse constante avec une régression de 405 000 ha de forêts".

Il signale que "malgré les efforts engagés pour inverser la tendance, il est apparu que les solutions techniques seules (plans d’aménagement) ne suffisent pas" et qu’il est "donc nécessaire de promouvoir davantage de conscience environnementale et plus d’engagements des communautés locales dans la gouvernance des ressources forestières".

Le projet, indique la même source, a été développé après une consultation des acteurs locaux.

Il vise plus spécifiquement à "renforcer l’engagement citoyen pour la sauvegarde des ressources forestières en Casamance (lutte contre le trafic de bois, protection et restauration des peuplements forestiers) par les communautés locales du département de Medina Yoro Foulah".

Le cérémonie de lancement du projet a enregistré la présence des autorités administres locales, des élus et une cinquantaine de participants notamment des acteurs de la société civile locale en particulier les organisations paysannes, femmes et de jeunes, des acteurs de développement.