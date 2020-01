Dakar, 27 sept (APS) - ’’Sekoya’’ Afrique, une plateforme carbone et climat lancée par le groupe Eiffage est destinée à identifier et mettre en œuvre des solutions bas carbone en vue d’accompagner la transition énergétique, a indiqué Missira Keita, directrice chargée de la responsabilité sociale d’entreprise du spécialiste des BTP.



’’Notre entreprise fait de la transition écologique et de l’innovation deux des piliers de son plan stratégique’’’, a t- elle expliqué, vendredi, à l’occasion du ’’sustainable future forum’’ (Soutenir les Energies d’Afrique subsaharienne) organisé en partenariat avec la BICIS.



Cette rencontre a permis au groupe de lancer ’’Sekoya Afrique’’ qui va permettre la création d’un club industriel bas carbone adapté aux multiples enjeux du continent.



’’Le but est de faciliter l’identification des solutions nouvelles comme existantes et de favoriser les interactions entre tous les acteurs’’, a dit Mme Keita.



Pour accélérer la mise en place des solutions bas carbone en amont, elle a annoncé des dispositifs de financement d’innovations internes.



Cette plateforme constitue une étape supplémentaire dans cette stratégie proactive visant à ’’mettre en œuvre des solutions bas carbone à grande échelle’’ et à ’’se saisir de toutes les opportunités d’innovation dans ce domaine au service d’un développement durable partagé’’, a t-elle relevé.



’’Eiffage entend être exemplaire sur ses propres émissions mais entend également accompagner ses clients dans leur propre démarche de réduction de leur empreintes carbone, en développant des solutions alternatives et en déployant au maximum ces solutions dans ses offres’’, a soutenu Missira Keita.