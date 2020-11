Dakar, 10 nov (APS) - Le secrétariat exécutif de la neuvième édition du Forum mondial de l’eau a signé mardi un accord de partenariat avec Africa Pipe Industries (API), une filiale de la société algérienne Maghreb Pipe Industries (MPI), dans le but de relever les défis de l’organisation et de la contribution scientifique et technique de cette rencontre prévue à Dakar du 21 au 26 mars 2022, a constaté mardi l’APS.

L’accord a été signé par le secrétaire exécutif du neuvième Forum mondial de l’eau, Abdoulaye Sène, et le directeur général d’API, Al Hassan Bouzeliffa, au siège du secrétariat exécutif, à Diamniadio, ville située à une trentaine de kilomètres à l’est de Dakar.

‘’Avec cette convention de partenariat, Africa Pipe Industries va nous accompagner dans le financement des activités préparatoires’’, a expliqué M. Sène.

Ce sera aussi l’occasion pour cette filiale de la société MPI, spécialisée dans la fabrication d’équipements hydrauliques, de faire du ‘’sponsoring’’ en permettant de ‘’démarcher d’autres entreprises algériennes et nord-africaines, pour les faire participer activement à la réussite de ce forum qui n’est pas seulement celui du Sénégal, mais de toute l’Afrique’’, a-t-il souligné.

Abdoulaye Sène ajoute que pour relever le défi de l’organisation et de la contribution scientifique et technique, ‘’le secrétariat exécutif a déroulé un processus de consultation et de mobilisation de l’ensemble des parties prenantes’’. Ce processus a ‘’permis la signature d’une telle convention de partenariat avec cette société algérienne, qui entend se positionner comme un des fleurons de l’industrie sénégalaise et ouest-africaine.’’

‘’API est en train d’implanter au Sénégal (à Diass précisément), avec un partenaire local, une usine de fabrication de tuyaux, pour en approvisionner toute la région ouest-africaine et au-delà’’, a annoncé M. Sène. ‘’Cette implantation aura un impact sur le coût et la qualité des produits.’’

L’accord de partenariat signé à Diamniadio va ‘’offrir à la société API un cadre de partage de son expertise et de la nouvelle technologie qu’elle compte présenter aux participants, à travers notamment des stands’’, a dit son directeur général.

‘’Le forum va être une plateforme idéale, avec ses différentes sessions et expositions internationales, pour faire connaître les réalisations et projets de MPI en Afrique’’, a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de relever les défis de l’organisation pour montrer que l’Afrique a la capacité d’organiser de telles rencontres.

Initialement prévue du 22 au 27 mars 2021 dans la capitale sénégalaise, cette rencontre internationale a été reportée en 2022, d’un commun accord entre le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau, en raison de la pandémie de Covid-19.

‘’La prochaine édition du forum, sur le thème de la sécurité de l’eau pour la paix et le développement, sera la première à se tenir en Afrique subsaharienne’’, rappelle le secrétariat exécutif du neuvième Forum mondial de l’eau.

Dans une époque marquée par la pandémie de Covid-19, le forum va aider à construire un monde résilient, dans lequel l’eau est un élément central, au service des besoins essentiels de l’homme et de la planète, avait souligné le conseil dans le communiqué annonçant le report.

‘’Le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau restent mobilisés avec leurs partenaires, afin d’assurer la tenue à Dakar d’un forum, y compris un sommet de chefs d’Etat répondant aux priorités politiques pour la préservation et la gestion de cette ressource majeure menacée’’, ajoute le communiqué.