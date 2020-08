Dakar, 25 août (APS) – Des pluies et orages rythmeront la fin de soirée du mardi et la nuit du mercredi les localités du sud et de l’Est du pays tout en évoluant progressivement vers le Nord-ouest au petit matin, selon l’Agence de la météorologie nationale.



’’Au cours de cette fin de soirée et dans la nuit, des pluies et orages intéresseront les localités Sud et Est du pays, puis évolueront progressivement vers les zones Nord-ouest au petit matin’’, indique-t-elle dans un bulletin de prévision transmis à l’APS.



Dans la journée du mercredi, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie table sur une persistance de l’instabilité sur la quasi-totalité du pays avec des pluies modérées à assez forts par endroits.



L’ANACIM assure dans le même temps que la chaleur sera moins ressentie sur le pays avec des températures maximales qui varieront entre 29° et 34° C.



Elle fait savoir que les visibilités seront généralement bonnes alors que les vents seront de secteur Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.



