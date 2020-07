Dakar, 23 juil (APS) - Des pluies et orages sont prévus durant cette nuit, et ce jusqu’au petit matin, sur les régions sud du pays (Ziguinchor, Kolda, Kédougou, Tambacounda), indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Ces orages et pluies pourraient également toucher les régions du centre (Kaffrine, Koungheul, Nioro, Kaolack et probablement Thiès et Mbour), alertent les prévisionnistes météo.

Ils annoncent que les activités pluvieuses attendues devraient contribuer à atténuer la chaleur pendant la journée de vendredi pendant laquelle le ciel restera "ensoleillé à passagèrement nuageux".

"Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur ouest à sud-ouest."