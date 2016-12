Dakar, 24 dec (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que le début de week-end restera sous un "temps plutôt clément" avec un ciel ensoleillé à parsemé de nuages notamment sur la moitié Nord du territoire.

Elle retient que sur le littoral Nord, les températures diurnes seront comprises entre 24° à Dakar et 28°C à Saint-Louis et tourneront autour de 33°C au Centre du pays. Cependant, relèvent les prévisionnistes météo, le maxi de la journée atteindra les 36°C notamment à Kédougou. La fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra sur la majeure partie du territoire, informe l’ANACIM.





Elle note que les visibilités seront dans l’ensemble bonnes à l’exception des régions Est et Sud-est où de la brume sèche sera observée et les vents seront de Nord-est à momentanément Nord et d’intensités faibles à modérées.