Mbodiène (Mbour), 3 fév (APS) – Les herbiers marins jouent un rôle déterminant dans la conservation de la biodiversité marine et côtière, ainsi que dans la reproduction des ressources halieutiques, a-t-on appris lundi d’Ousmane Diankha, un responsable de la Direction des aires marines communautaires protégées (DAMCP).

‘’Les herbiers marins contribuent très efficacement à la conservation de la biodiversité marine et côtière et jouent un rôle important dans la reproduction des ressources halieutiques’’, a-t-il dit.

M. Diankha s’exprimait en marge d’une formation sur la biologie et l’écologie des herbiers marins, dans le cadre de la première phase du projet ‘’ResilienSEA’’, financé par la fondation MAVA, spécialisée dans la conservation de la nature.

Selon lui, en plus d’être très utile pour la séquestration de carbone et la protection des côtes contre les vagues, cet écosystème est une aire de croissance pour des espèces commerciales de poissons. C’est aussi une source de nourriture pour les tortues marines, les lamantins, entre autres espèces, et demeure un habitat important pour les espèces menacées telles que les hippocampes.

Le projet ‘’ResilienSEA’’ est dirigé par GRID-Arendal, une fondation norvégienne qui travaille avec le Programme des Nations unies pour l’environnement, dans le domaine de la conservation de la biodiversité.

D’un coût de 1,8 million d’euros (près de 1,2 milliard de francs CFA), il a été lancé le 16 mai 2018. Son objectif consiste à ‘’améliorer les connaissances et l’expérience, à travers le renforcement de capacités dans la gestion des herbiers marins en Afrique occidentale’’, a expliqué Adama Ceasay, chargée de programme à Wetlands International, une organisation chargée de la conservation et de la restauration des zones humides.

La formation vise à renforcer les capacités des gestionnaires des aires marines protégées, des agents des services de pêche et de l’économie maritime, mais aussi des étudiants, des enseignants-chercheurs, sur la biologie, l’écologie, la taxonomie, la reconnaissance et la cartographie des herbiers marins.

Selon Ousmane Diankha, en plus de leur rôle dans la conservation et la préservation de la biodiversité, les herbiers marins sont des ‘’éléments essentiels’’, qui participent à l’atténuation des effets néfastes des changements climatiques. Avec les mangroves, ils constituent d’importantes réserves côtières de carbone organique.

A la fin de la formation, les participants auront les prérequis nécessaires pour assurer le suivi des herbiers dans leurs zones d’intervention respectives, selon M. Diankha.

‘’Nous allons ensuite sensibiliser les populations sur l’impact que les pollutions causent, en particulier par l’exploitation du pétrole et du gaz sur ces écosystèmes, mais aussi et surtout sur la pêche, avec de mauvaises pratiques qui peuvent contribuer à la dégradation des ressources halieutiques’’, a-t-il dit.

Le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone sont les pays pilotes sélectionnés pour ce projet.