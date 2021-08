Dakar, 2 août (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que les prochaines heures seront rythmées par des orages et des pluies intermittentes.

"Au cours de cette fin soirée et dans la matinée du mardi, des orages et pluies intermittentes persisteront par endroits sur la façade ouest et les régions sud du pays", indique-t-elle dans une prévision à très courte échéance.



Elle prévoit un retour de la stabilité dans l’après-midi de mardi.

"(…) à partir de demain après-midi, les conditions deviendront progressivement stables sur les localités nord-est et centre-est du territoire" sénégalais, souligne-t-elle.

Elle ajoute qu’il fera moins chaud sur une bonne partie du pays, à l’exception des régions nord-est et centre-est où les températures maximales avoisineront 35° à 36°C.

Les prévisionnistes disent s’attendre à des visibilités généralement bonnes et à des vents d’intensité faible à modérée.