Ziguinchor, 10 fév (APS) - Le directeur du Laboratoire de géomatique et d’environnement de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), Dr Ibrahima Mbaye, préconise une synergie d’actions pour lutter contre les changements climatiques qui affectent plusieurs localités dont la Casamance (sud).



"Les changements climatiques constituent un fléau qui affecte la vie des populations. Pour mieux lutter contre ce phénomène, il faudra une synergie d’actions dans une dynamique qui implique populations et décideurs", a notamment dit M. Mbaye.

Il s’exprimait jeudi à l’ouverture d’un colloque international scientifique à l’UASZ. Cette rencontre de trois jours est axée sur le thème ‘’Regards croisés sur les enjeux et perspectives environnementaux de la recomposition des espaces urbain et périurbain face aux changements climatiques’’.

Elle a réuni plusieurs spécialistes venant des universités sénégalaises, africaines et étrangères. Des organisations syndicales, des organismes spécialisés, plusieurs étudiants ont pris part à cette première édition du colloque scientifique international en présence des autorités administratives.

Il a indexé l’avancée de la mer, le fort taux de salinisation et le déficit pluviométrique pour expliquer les conséquences des changements climatiques. Selon lui, le phénomène de l’urbanisation et celui des changements climatiques sont deux facteurs qui préoccupent les pouvoirs publics.

"C’est ce qui explique la création d’un cadre institutionnel comme le ministère du Cadre de vie par l’Etat du Sénégal pour une meilleure prise en charge de ce phénomène", a salué le directeur du Laboratoire de géomatique et d’environnement de l’UASZ.

Le recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, Courfia Kéba Diawara a invité les élus locaux à s’approprier des problèmes liés aux changements climatiques qui touchent les populations de la Casamance et de son territoire.

L’adjoint au gouverneur de Ziguinchor en charge du développement a exhorté les initiateurs du colloque et les autorités universitaires à procéder à une large diffusion des recommandations finales notamment auprès des autorités administratives pour "une remontée d’informations à l’autorité supérieure".

Au cours de ce colloque, des chercheurs locaux et internationaux vont échanger sur des sous-thèmes comme "Diagnostic et enjeux de l’espace urbain", "Mutations socio-spatiales et recomposition de l’espace urbain", "Tendances et perceptions des changements climatiques en zone urbaine" et "résilience de l’espace urbain aux changements climatiques".