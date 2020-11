Dakar, 13 nov (APS) – Des pare-feux ont été ouverts sur plus de 200 km, dans la région de Louga (nord), pour éviter les feux de brousse, a assuré vendredi le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.

C’est une initiative de la direction régionale des eaux et forêts de Louga, a-t-il précisé lors d’une réunion à Linguère, l’un des trois chefs-lieux de département de cette région.

Trente-huit feux de brousse ont ravagé les pâturages, sur 2.007 hectares, l’année dernière, dans la région de Louga, malgré plusieurs actions préventives menées pour les prévenir.

Des pare-feux avaient été ouverts sur 160 km, 15 émissions radio avaient été diffusées sur la prévention des feux de brousse, 35 séances d’information, d’éducation et de communication avaient été organisées, et 491 comités de vigilance avaient pris part à la lutte contre ces feux destructeurs, dans la même région, selon le ministère de l’Environnement et du Développement durable.

Louga est l’une des parties privilégiées dans la mise en œuvre de la ‘’stratégie nationale’’ de lutte contre les feux de brousse, selon Abdou Karim Sall.