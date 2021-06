Dakar, 24 juin (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a préconisé jeudi une redéfinition du cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur du nettoiement, en vue d’une prise en compte des préoccupations des travailleurs.



‘’Les travailleurs de première ligne, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, méritent notre respect, notre considération et notre gratitude’’, a fait valoir le Président Sall en lançant le projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides (PROMOGED).



Dans la foulée, il a recommandé ‘la redéfinition du cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur’’, notant que la situation de la décharge de Mbeubeuss, vieille de 53 ans, ‘’est une parfaite illustration’’ de cette nécessité.



‘’Je salue l’ensemble des récupérateurs,’’ a poursuivi Macky Sall, magnifiant aussi la résilience et le dynamisme des travailleurs de l’Unité de coordination de la gestion des déchets (UCG) qui travaillent jour et nuit pour rendre nos cités propres’’, a dit Macky Sall.

Il a félicité son coordonnateur ‘’pour avoir transformé cette structure mais également l’ensemble des travailleurs du secteur du nettoiement pour l’excellent travail qu’ils mènent jour et nuit’’.

Par ailleurs, le président de la République a rassuré les récupérateurs en activité sur le site de la décharge de Mbeubeuss que leurs intérêts seront entièrement pris en compte à travers notamment leur reconversion dans la filière, dans le respect des normes d’hygiène, de santé, de sécurité et de sureté’’.



Réagissant aux préoccupations des travailleurs de l’UCG qui sont relatives au logement, le Président Sall a demandé au ministre en charge de l’Habitat, de réfléchir sur la question afin qu’elles puissent être prises en compte dans le programme des 100 mille logements sociaux.