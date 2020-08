Diamniadio, 9 août (APS) - Le président de la République Macky Sall a réaffirmé, dimanche, sa volonté de faire de la reforestation ’’une activité majeure’’ pour reverdir le pays.



’’Il nous faut reverdir le Sénégal et faire de la reforestation une activité majeure du PSE’’, a dit le chef de l’Etat qui présidait la cérémonie de la journée nationale de l’arbre, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.



A cette occasion, le président Sall a symboliquement planté un baobab dont le nom scientifique est l’adansonia digitata, arbre parrain de cette 37ème édition. Le thème retenu cette année est : ’’La reforestation, un remède contre les pandémies’’.



’’Nous allons, avec l’Agence de la Reforestation et de la grande muraille verte, en bonne synergie avec la direction des Eaux et forêts, planter des arbres le long des autoroutes, des routes et planter sur tous les espaces où cela est possible’’, a promis le chef de l’Etat.



Macky Sall a magnifié le travail des différents démembrements du ministère de l’Environnement et du Développement durable.



’’Je félicite l’ensemble des agents du ministère à travers ces différents démembrements. Je peux vous dire ma satisfaction en vous voyant travailler jour et nuit pour préserver notre environnement et notre écosystème’’, a dit le président Sall.