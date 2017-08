Dakar, 16 août (APS) - Des conditions météorologiques "assez favorables" entraîneront des manifestations pluvio-orageuses au cours de la journée de mercredi en Casamance, au sud-est (Kédougou, Tambacounda), sur les localités centre-sud (Kaffrine, Kaolack, Fatick) et sur la Petite-Côte (Mbour, Dakar), a appris l’APS.



Selon le bulletin météo de l’Agence nationale de l’aviation civile et la météorologie (ANACIM) reçu à l’APS, les régions nord-ouest (Saint-Louis, Louga), centre-nord (Linguère, Diourbel) et centre-est (Bakel, Goudiry) pourraient aussi être touchées par des pluies relativement faibles.



Une forte chaleur va persister sur l’ensemble du territoire sénégalais où les températures journalières atteindront des pics de 37 à 40°C au nord-est et centre, renseignent les prévisionnistes météo.



Ils signalent par ailleurs que les températures seront comprises entre 31°C sur le littoral et 33 à 35°C sur le reste du pays.



Les visibilités seront généralement bonnes alors que les vents seront de secteur nord-ouest, "devenant ouest à sud-ouest et d’intensités faibles à modérées", rapportent les prévisionnistes.