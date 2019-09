Dakar, 19 sept (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit au cours de cet après-midi et la nuit des manifestations pluvio-orageuses sur les régions sud, centre-ouest et Nord-ouest du pays.

Ailleurs les risques de pluies restent faibles, indique-t-elle dans un bulletin de prévision reçu à l’APS.

L’agence indique qu’une légère baisse des températures sera notée sur la majeure partie du pays à l’exception du Nord-est où les pics de températures maximales tourneront autour de 37°C.

Les visibilités seront généralement bonnes, fait-elle savoir, ajoutant que les vents d’intensité faibles à modérés seront de secteur sud à sud-ouest.