Matam, 30 avr (APS) - L’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (ASERGMV) a remis un important appui en matériels aux groupements de femmes et de jeunes des départements de Matam et de Kanel pour la production de plants fruitiers, ombragés et forestiers, a appris l’APS vendredi du responsable de la zone nord, Mamadou Dia, commandant des eaux-et-forêts.



Le commandant Dia renseigne avoir bouclé le même jour une tournée de cinq jours (26 au 30avril) dans ces deux départements, dans le cadre de la réalisation du PSE-vert et la création d’emplois durables à travers le concept ville verte.

Les jeunes de Danthiady, Boynadji, Agnam Goly, Thilogne, Ndouloumadji Dembé, Ndouloumadji Founébé, Woudourou, et Dondou ont pu bénéficier d‘un important appui en matériels composé de brouettes, de pelles et de graines de semence, a-t-il expliqué.

Le responsable de la zone nord de l’ASERGVM a indiqué que dans un premier temps, huit jeunes ont été recrutés comme pépiniéristes dans cinq localités.

En ce qui concerne les groupements de femmes, les plateformes multifonctionnelles construites par l’AGEROUTE à Sinthiou Bamambé et Wendou Bosséa ont été retenues dans cet important programme, a-t-il fait savoir.

Ces groupements de femmes, a-t-il ajouté, ont reçu à leur tour du matériel, des intrants pour un démarrage effectif de plants et seront également accompagnés par deux pépiniéristes recrutés localement et pris en charge par ASERGMV.