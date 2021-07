Matam, 29 juin (APS) – L’adjointe du gouverneur de la région de Matam (nord), chargée du développement, Aïssetou Ndiaye Diallo, a salué l’organisation de l’examen du bac malgré quelques perturbations occasionnées par la pluie.



’’Dans l’ensemble, je me réjouis de l’organisation de cette édition 2021 de l’examen du baccalauréat au niveau de la région de Matam malgré quelques couacs liés notamment aux raisons climatiques, car il y a eu beaucoup de pluie cette nuit. Malgré cela, nous avons pu constater sur place un bon taux de présence’’, a fait savoir l’autorité administrative.



Elle s’exprimait à la fin d’une tournée des centres d’examen du lycée Fadel Kane de Matam, du lycée El hadji Yéro Basse de Ourossogui et du lycée de Ogo, en compagnie des acteurs de l’éducation, des chefs de service, des forces de défense et de sécurité ainsi que des autorités administratives et locales.



Dans ce contexte marqué par une recrudescence des cas de Covid-19, la délégation a pu vérifier, le respect des mesures barrières et du protocole sanitaire, a t-elle fait part.



’’C’est l’occasion de féliciter, saluer l’engagement et les efforts conjoints des candidats, du personnel enseignant, des autorités académiques, administratives et de tous les acteurs’’, a t-elle dit.



