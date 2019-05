Matam, 28 mai (APS) - Le service régional des pêches et de la surveillance de Matam annonce avoir récemment réussi à réintroduire dans le fleuve Sénégal un lamantin piégé dans la mare de Hémaly, dans la commune de Wouro Sidy, sise dans le département de Kanel.



L’opération de sauvetage du mammifère a duré deux jours et a mobilisé, outre l’inspecteur des pêches et ses collaborateurs, des pêcheurs de la commune de Kanel et du hameau de Hémaly.

"Nous nous sommes rendus sur les lieux le dimanche 19 mai et pendant 4 heures nous ne sommes pas parvenus à faire sortir le lamantin hors de la mare, car le niveau de l’eau était élevé et le filet utilisé pour la capture n’était pas adapté", a expliqué l’inspecteur régional des pêches.

Il a souligné que c’est pendant le deuxième jour que le mammifère a pu être retiré de la mare, au terme de 3 heures de manœuvre.



Son transfert vers le fleuve a duré 45 mn, à la grande joie de l’assistance venue vivre l’évènement au village de Thialy.

Le lamantin sauvé mesure 2,06 m de longueur pour une largeur de 0,89 m et un poids de 296 kg.