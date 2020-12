Dakar, 10 déc (APS) – L’Agence sénégalaise de reforestation et de la grande muraille verte a organisé une formation aux techniques de production de plants en pépinière et de greffage de plants fruitiers à l’intention de 4 villages de la région de Matam, a appris l’APS.

Au total, 28 personnes en provenance des villages de Ndouloumadji Founébé, Ndouloumadji Dembé, Dondou et Woudourou ont bénéficié de cette formation qui s’est déroulée du 7 au 9 décembre.

’’L’objectif de cette formation (…) est double dans la perspective de rendre plus disponibles et accessibles les plants dont les populations ont besoin, mais également dans le cadre de la création des emplois’’, a expliqué le Commandant Mamadou Dia, responsable de la Zone nord de l’Agence sénégalaise de reforestation et de la grande muraille verte.



Selon lui, l’agence ’’accompagnera des initiatives privées surtout venant des jeunes ou des groupements des femmes dans la production et la vente de plants afin de tirer des revenus durables de cette activité’’.

Après la formation, l’ASERGMV a remis à ces localités des semences et des graines, selon le Commandant Dia, précisant que ’’cette dotation en semences fruitières et d’ombragers pour la plupart, permettra de démarrer les pépinières villageoises’’.