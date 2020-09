Dakar, 13 sept (APS) – L’Agence nationale de la météorologie prévoit au courant de la soirée de dimanche des orages et pluies faibles à modérés sur les localités proches du littoral et la zone nord du pays.



Dans un bulletin de prévision à courte échéance transmis à l’APS, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie évoque également des possibilités de développement pluvio-orageux sur les localités sud du pays.



Dans l’après-midi du lundi jusqu’à 21 heures, des pluies et orages isolés pourraient être notés au centre, Sud-est et Sud du territoire, alors que la chaleur restera sensible sur le pays sur la partie Nord-est et Centre du pays, rapporte la même source.



L’ANACIM indique que les visibilités seront généralement bonnes et les vents de secteur sud-ouest à ouest et d’intensité faible à modérée.



