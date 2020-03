Dakar, 11 mars (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit une nuit de mercredi étoilée et une journée de jeudi au ciel dégagé sur la quasi-totalité du territoire.



Le ciel sera étoilé tout au long de la nuit et restera dégagé sur la quasi-totalité du territoire au courant de la journée du Jeudi, annonce la structure dans un bulletin de prévision à courte échéance.



Le document parvenu à l’APS indique que l’intérieur du pays sera sous l’emprise d’une chaleur notamment marquée sur les localités Sud et Centre où les températures maximales tourneront autour de 42°C.



Sur les zones proches du littoral, le temps sera relativement chaud, tandis que la fraicheur nocturne et matinale sera moins ressentie sur une bonne partie du territoire, avec des minima pouvant osciller entre 19 et 26°C, fait-on savioir.



L’ANACIM assure que les visibilités seront dans l’ensemble bonnes, alors que les vents d’intensités faibles à modérées seront de Nord à Nord-ouest sur le littoral et Nord-est à Est sur le reste du pays.



AKS/OID