Lompoul (Louga), 22 oct (APS) - Plus de de 1400 ha ont été reboisés dans la zone de Lompoul en 10 ans grâce aux financements de la coopération décentralisée espagnole, a indiqué, mardi à Lompoul le représentant de Solidarité internationale du Pays basque à Kébémer, Makhtar Ndiaye.

’’Nous avons reboisé, en 10 ans, plus de 1400 ha (...). Chaque année, nous reboisons plus de 300 Ha. Cette année, nous avons reboisé 180 Ha plus les 100 Ha de l’année dernière. Nous parlons de 10 ans de reboisement et nos politiques n’ont pas valorisé ce que nous faisons ici’’, a-t-il dit.

Makhtar Ndiaye s’exprimait lors d’une visite à Lompoul des présidents de Solidarité internationale du Pays basque, Bejamin Respaldiza Fernandez, et de Solidarité internationale de Valence, Alfonso Arenas.

’’Nous le faisons pour la Nation et pour l’univers. Quand on plante un arbre dans cette zone, ce n’est pas l’arbre du Sénégal ni de Lompoul, mais l’arbre du monde entier, car cela contribue à la lutte contre la désertification et le changement climatique’’, a dit Ndiaye.

’’Dans notre projet qui a démarré en 2009, nous plantons des arbres qui repoussent le vent, fixent le sol’’, a-t-il souligné, ajoutant qu’il y a également des arbres fruitiers comme les manguiers entre autres.

Pour 2019, il est prévu plus de 35000 plants à reboiser et à distribuer aux autres localités du pays.

La coopération basque a également permis la construction d’une quinzaine de forages à Kébemer, de postes de santé et des pistes de production, a-t-il fait savoir.

Le président de Solidarité internationale du Pays basque, Bejamin Respaldiza Fernandez, a salué ces ‘’importantes réalisations’’.

’’Nous sommes venus au Sénégal pour faire un suivi des investissements. Nous sommes réconfortés par les importantes réalisations faites depuis 10 ans’’, s’est réjoui M. Fernandez.

Il a salué les efforts de l’équipe de reboisement de la Fédération des associations de développement communautaire (FADEC) et de solidarité internationale au Sénégal et l’appui technique du secteur des Eaux et forêts de Kébémer dans ce projet appelé ‘’La muraille verte de Lompoul’’.

Une fois Espagne, ‘’nous aurons de quoi rapporter aux contribuables basque et valencien’’, a-t-il dit, rappelant que l‘arbre ‘’est un symbole qui est utile pour tout l’univers’’.

’’Il y a 10 ans en arrière, ici c’était le désert et aujourd’hui, nous sommes dans une forêt. C’est une réalisation pour nous, pour nos enfants et pour le monde entier. Nous faisons une chose qui est utile aujourd’hui et dans l’avenir’’, a soutenu pour sa part le président de Solidarité internationale de Valence, Alfonso Arenas.