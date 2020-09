Dakar, 28 sept (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit à partir de la soirée du lundi des orages et pluies faibles à modérées sur plusieurs endroits du pays.

Des orages et pluies faibles à modérées sont prévus au cours de cette nuit et la matinée de demain sur les régions sud notamment sud-ouest et probablement sur les localités centre-ouest et nord-est où les orages seront plus marqués, indique la structure.

Dans un bulletin de prévision à courte échéance transmis à l’APS, l’ANACIM indique que le temps chaud restera fortement de mise sur le pays avec des températures journalières variant entre 32 et 33°C sur le littoral et 35 à 38°C au Centre et Nord-est.

‘’Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest et d’intensités faibles à modérées’’, selon la même source.

AKS/ASB