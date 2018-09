Dakar, 30 août (APS) - Les localités Sud et Centre-ouest du pays seront touchées en fin de soirée et vendredi matin par des pluies et orages qui pourraient s’étendre vers le Nord-Ouest, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

‘’Toutefois, dans l’après-midi de vendredi, une accalmie sera notée sur une bonne partie du territoire, hormis l’extrême Sud-Ouest et le Centre-Ouest où la présence de nuages denses pourrait occasionner des pluies faibles à modérées’’, ajoutent les prévisionnistes.

Ils annoncent une chaleur humide sur une bonne partie du pays avec des températures maximales qui varieront entre 30 et 38°C.

Les visibilités seront généralement bonnes avec des vents de secteur sud à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.