Dakar, 29 août (APS) - Des orages et pluies accompagnés de vents forts sont prévus sur la quasi-totalité du territoire sénégalais entre cette nuit et lundi matin, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





‘’Dès le début de soirée, des cellules pluvio-orageuses accompagnées de vents forts aborderont les régions est, sud-est et nord-est puis évolueront progressivement vers l’ouest, intéressant la quasi-totalité du territoire (Nord, Centre et Sud) au courant de la nuit et dans la matinée de lundi’’, indique l’agence dans une prévision à courte échéance.





Pour la journée de lundi, ‘’les activités orageuses persisteront surtout sur le centre-ouest et le sud-ouest, y occasionnant de pluies d’intensité variable par endroits’’, soulignent les prévisionnistes.





Ils annoncent que ‘’les températures journalières accuseront une baisse relative sur la façade ouest du pays, en raison des pluies prévues et de la couverture nuageuse (…)’’.





"Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur nord-ouest à sud-ouest.’’