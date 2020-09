Orkadiéré (Kanel), 27 sept (APS) - Le ministre de l’Environnement et du Développement durable a annoncé, samedi, à Orkadiéré, la création du ’’Prix du chef de l’Etat pour l’environnement et de la protection des forêts et du reboisement’’.



’’L’initiative qui n’est pas la moindre est la décision du président de la République de créer le ’Prix du chef de l’Etat pour l’environnement et de la protection des forêts et du reboisement’ (....)’’, a déclaré Abdou Karim Sall.







Le ministre, accompagné du gouverneur de la région de Matam, des autorités administratives du département de Kanel et des élus locaux s’exprimait à Orkadiéré à la fin d’une tournée de trois jours.



Abdou Karim Sall a insisté sur la protection du patrimoine forestier ’’en interdisant de manière efficace la coupe abusive de bois qui commence à gagner du terrain dans les régions Sud-Est et qui commence à progresser dans la région de Matam particulièrement dans le département de Ranérou Ferlo’’.