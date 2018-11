Dakar, 1er nov (APS) - La canicule va persister sur les localités Nord et Centre du territoire sénégalais avec des températures maximales variant entre 36° et 39°C, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

L’ANACIM relève toutefois une légère baisse des températures, et indique que les prochaines 24 heures seront aussi marquées par un temps ensoleillé, avec cependant des nuages sur le Centre, dans l’après-midi et la nuit.





‘’Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur nord à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.’’