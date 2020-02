Dakar, 21 fév (APS) - La sensation chaleur persistera à l’intérieur du pays notamment sur le sud et le centre-est avec des températures maximales pouvant varier entre 37 et 42°C, a annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), dans un bulletin parvenu à l’APS.



Selon le texte, un temps ensoleillé prédominera sur l’ensemble du territoire.



‘’La fraicheur nocturne et matinale sera notée sur la majeure partie du territoire principalement sur les régions proches du littoral avec des températures minimales qui tourneront autour de 20°C’’, ajoute la même source.



Elle indique aussi que ‘’les visibilités seront généralement bonnes sur l’ensemble du pays et les vents dominants seront de secteur Nord et d’intensités faibles à modérées’’.