Dakar, 17 juin (APS) - La chaleur sera particulièrement marquée sur le nord et le nord-est du pays, où les températures journalières avoisineront les 46°C à Podor et Matam, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

‘’Ailleurs, les maxi de la journée varieront entre 28° à Dakar et 42°C à Linguère’’, précisent les prévisionnistes. Ils indiquent qu’il fera déjà chaud en début de journée, avec un temps ensoleillé sur le nord et le centre du pays. Le sud du territoire sera sous un ciel partiellement nuageux à nuageux par endroits.

‘’Cependant, en fin de soirée, des cellules orageuses évolueront progressivement sur l’extrême sud du pays et probablement sur la région de Matam en tout début de matinée du dimanche, y occasionnant par conséquent des pluies faibles à modérées.’’

Les visibilités resteront bonnes dans l’ensemble, et les vents seront globalement de nord-ouest à ouest et d’intensité faible à modérée.