Dakar, 7 oct (APS) - Les orages et pluies prévus pour les prochaines 24 heures vont surtout intéresser le sud du pays, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie(ANACIM).

Toutefois, les régions centre-sud et le littoral sud pourraient également être touchés par ces manifestations pluvio-orageuses, indique l’agence, dans un bulletin météo à compter de ce mercredi à 12 heures.

Néanmoins, un ‘’temps passagèrement nuageux prédominera sur le reste du pays’’, selon les prévisionnistes.

Ils annoncent que la chaleur diurne sera davantage marquée sur le territoire avec des températures maximales qui varieront entre 32 et 34° C sur le littoral, et entre 35 et 40° C à l’intérieur du pays.

Les prévisionnistes signalent que les visibilités seront généralement bonnes, avec des vents de secteur nord à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.

