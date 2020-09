Dakar, 12 sept (APS) - Des pluies faibles à modérées seront notées au cours des prochaines 24h sur les localités de Ziguinchor, Kolda, Kédougou et Sédhiou, les régions proches du littoral (Dakar, Mbour, Kaolack, Iles du Saloum, Thiès) et le Centre-sud-est (Tambacounda, Bakel, Kaffrine et environs), selon l’Agence de la météorologie nationale.



Dans un bulletin de prévision à courte échéance transmis à l’APS, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie évoque dans le même temps un ciel nuageux à passagèrement nuageux dans les autres localités du pays.



Hormis les régions proches du littoral où les températures seront clémentes, le temps chaud persistera à l’intérieur du pays avec des températures maximales pouvant osciller entre 32° et 38° C, indique l’ANACIM.



Elle prévoit des visibilités généralement bonnes et des vents de secteur Sud à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée.





AKS